Стало известно, какое вино предпочитают россияне

Наибольшей популярностью у россиян пользуются полусухие и сухие красные вина, на их долю приходится порядка 70% покупок. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По словам Караваева, большинство покупателей предпочитает полусухие и сухие вина. На долю первых приходится 40% покупок, вторых — 35%.

При этом именно сладость остаётся одним из ключевых критериев при выборе вина в магазине. За последние два года потребление сладких вин сократилось в среднем на 12%, — рассказал эксперт.

Что касается цвета вина, то здесь красные вина заметно опережают белые, хотя и на последние, по словам Караваева, спрос стал расти.

Если два года назад соотношение красных и белых вин в потреблении составляло 70% на 30%, то сегодня 65% предпочитают красные вина, 35% — белые, 5% — игристые, — рассказал руководитель ассоциации.

Кроме того, Караваев уверен, что сегмент российских вин в настоящее время имеет большой потенциал для роста, ему отдают предпочтение до 40% покупателей, а в категории тихих вин на российский сегмент приходится 60% всех продаж.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей сообщили, что импорт и продажи шампанского выросли в России более чем в полтора раза за девять месяцев текущего года. Причиной является длящаяся в стране второй год пандемия коронавируса и принятые в связи с этим ограничения.