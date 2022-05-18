Стало известно, какие места россияне считают самыми безопасными для отдыха Delta Системы безопасности: 82% россиян считают самыми безопасными местами для отдыха дом и дачу

Шашлыки на даче / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян считают самыми безопасными местами для отдыха в этом году дом и дачу, сообщили «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследования компании Delta Системы безопасности. При этом спрос на аренду загородных домов увеличился на 30% в первом квартале 2022 года и продолжает расти.

За деревню и дачу высказались 65% респондентов, 17% выбрали остаться дома. Отечественные курорты считают безопасными 12%, а зарубежные — 4%.

Отмечается, что 85% респондентов хотят провести отпуск дома или на даче, 10% — в путешествии по России, 3% — по Азии и экзотическим странам. В Европу намерены отправиться только 2%.

Треть россиян (34%) хотят чаще выезжать летом из города, а 36% рассказали, что и до этого выбирали отдых на даче или в деревне.

В опросе участвовали более тысячи человек старше 18 лет.

Врач Елизавета Гаммель ранее дала советы, чем наполнить аптечку на даче. В ней должны быть лекарства от аллергии, отравлений, инфекций, ожогов и травм. При этом антигистаминные средства, кроме помощи в случае аллергии, пригодятся при укусах насекомых и повышенной чувствительности к цветению. На случай травм в первую очередь нужно иметь обеззараживающие средства, отметила она.