Стало известно, как теперь будет жить енот Тёма из Instagram

Хозяйка звезды Instagram енота Тёмы Елена Троскина рассказала, что питомец после блокировки соцсети будет появляться в Telegram и во «ВКонтакте». Аккаунты уже развиваются, появились запросы на рекламу, сообщила она изданию «КП-Иркутск».

Первый шок прошёл, всё уже случилось, надо двигаться дальше. И буквально сразу мы начали развивать Telegram и «ВКонтакте». Они у нас с Тёмой и раньше были, но в качестве запасных. А теперь лихо пошли. Уже и заказы на размещение рекламы есть. Плюс Тёма, как всякий уважающий себя енот, имеет про запас жирок — и в чистом виде, и в дензнаках. Значит, не сильно похудеет, — сказала Елена.

Она добавила, что в развитие аккаунта в Instagram вложила не меньше миллиона рублей и несколько лет труда. В нём было больше 300 тысяч подписчиков.

Ранее появилась информация, что с 28 марта в России будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил, что если эту соцсеть сделают хорошо, то ей будут пользоваться, а если ради «попила», то она не выживет.

Блогер Николай Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что в России вряд ли появится аналог Instagram в виде «Россграма». По его мнению, это «информационная утка».