Назван способ вслепую собрать кубик Рубика за 12 секунд Психолог Маденко: 14-летний ребенок собрал кубик Рубика благодаря «слепой связи»

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Метод «слепой связи» помог 14-летнему австралийцу Чарли Эггинсу собрать кубик Рубика за 12,1 секунды с закрытыми глазами, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. Эксперт предположила, что юноша долго тренировался, а во время испытания ориентировался на слуховую и тактильную информацию.

Мальчик, вероятно, применил метод «слепой связи». Благодаря тренировкам он собирает кубик Рубика только на основе слуховой или тактильной информации. Техника «слепой связи» заключается в выполнении каких-либо заданий или действий без использования зрения. Она может применяться в различных областях, включая спорт, медицину, образование и многие другие, — добавила Маденко.

Собеседница подчеркнула, что «слепая связь» используется в спорте: незрячие участники соревнований выполняют различные задания, в том числе решение головоломок или ориентирование на местности вслепую. По ее словам, метод полезен для развития навыков концентрации и памяти.

Техника полезна для развития навыков концентрации, памяти, ориентирования и веры в свои способности. Техника «слепой связи» может использоваться в образовании. Например, ученикам могут задаваться задания, которые они должны выполнить без использования зрения, чтобы развить другие чувства, пробудить креативность или тренировать умственные навыки, — заключила Маденко.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что подросткам и старшеклассникам, помимо занятий в школе, следует посещать не более четырех дополнительных секций в неделю. По ее словам, в таком случае ребята не будут ощущать сверхнагрузки. Психолог напомнила, что при выборе кружков важно учитывать желания и интересы подростков.