Стало известно, как правильно чистить детские игрушки Эксперт по клинингу Гершензон посоветовала дезинфицировать игрушки минимум раз в неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Детские игрушки необходимо дезинфицировать как минимум раз в неделю, посоветовала эксперт по клинингу Елена Гершензон. В разговоре с LIFE.ru она пояснила, что это позволит снизить количество пыли и патогенных организмов. Игрушки, которые ребенок использует редко, достаточно чистить два раза в месяц.

Домашние игрушки, которые ребенок использует ежедневно, должны подвергаться дезинфекции и чистке не менее одного раза в неделю — это поможет значительно снизить в них количество пыли и накопление патогенных микроорганизмов, — пояснила Гершензон.

По словам эксперта, для обработки плюшевых игрушек нужно использовать стиральную машину или парогенератор. Периодически следует пылесосить их, чтобы снизить количество пыли. Эксперт напомнила, что из «говорящих» игрушек перед стиркой следует достать механизм. Если это не получается сделать, а парогенератора нет, можно аккуратно помыть предмет вручную, избегая попадания воды в механизм.

Игрушки из дерева рекомендуется чистить сухим паром или быстро ополаскивать в теплой воде с мылом. После этого стоит протереть их салфеткой. Пластик можно мыть с мылом, протирать антибактериальным средством, обрабатывать паром. Гершензон отмечает, что при наличии батареек перед мытьем их необходимо извлечь.

Эксперт советует мыть резиновые игрушки с мылом после каждого купания или прогулки. Важно, чтобы вода не заливалась в полость. Чистить игрушки из силикона нужно при помощи дезинфицирующих средств. Горячая вода может вызвать их деформацию.

Химик Татьяна Дроганова ранее посоветовала проводить уборку с наименьшим количеством современной бытовой химии, которая часто содержит агрессивные химические компоненты. По ее словам, они могут вызвать аллергию и приступы астмы.