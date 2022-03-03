Стало известно, как москвичи относятся к помощи психолога

Лишь 5,8% москвичей считают обращение к психологу чем-то постыдным, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследование ИА «ПромРейтинг». При этом чаще других психологические проблемы у себя замечают молодые люди от 18 до 24 лет — 60%. Среди тех, кому 25–34 года, положительно ответили 58,3%.

За последние два-три года к психологу или психотерапевту обращался каждый пятый, чаще это делали женщины. Каждая вторая москвичка и каждый третий москвич хотели воспользоваться услугами специалиста, но не сделали этого.

Признаки психологических проблем и депрессии ощущают 47,5% горожан, а у близких — 70%. Каждый десятый употреблял антидепрессанты, и чаще всего это москвичи от 25 до 34 лет.

Опрос проводился с 17 января по 14 февраля 2022 года, в нём приняли участие 1963 участника.

Ранее сообщалось, что в России заметно повысился спрос на лекарства для лечения расстройств психики. За последний месяц на 43% выросли продажи антидепрессантов и на 35% — нейролептиков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Психолог Марина Гладышева посоветовала россиянам заняться собой, а не обращать внимание на «выбивающие из адекватного состояния» новости о военной спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Эксперт добавила, что основной лайфхак сейчас — «смотреть в свою жизнь». По её словам, «если есть какие-то страхи за свои квартиры, вложения, кредиты, надо смотреть на это с позиции того, сможешь ли ты изменить это сейчас».