Стало известно, где увидеть реальный масштаб материков

Географические карты искажают реальный масштаб материков и стран в зависимости от того, как близко они к полюсу. К примеру, размер Африки и Гренландии на картах почти одинаковый, но на самом деле Африка значительно больше. Чтобы нивелировать это искажение, разработчики создали ряд сервисов, сообщает Live 24.

Реальные масштабы продемонстрировал учёный из Национальной метеорологической службы Великобритании Нил Кай: он создал двухмерную карту с помощью современного стереографического проектирования.

Компания AuthaGraph создала карту-проекцию, на которой пропорции суши и воды не изменятся. Этого удалось добиться с помощью проецирования изображений на плоскость через промежуточные объекты.

А наглядно продемонстрировала «эффект Меркатора», изменяющий настоящие пропорции, интерактивная карта True Size. На ней можно переносить силуэты стран, которые будут изменять размер в зависимости от близости к экватору.

Ранее сообщалось, что швейцарские учёные создали подробнейшую 3D-карту Вселенной. Им впервые удалось собрать достаточно данных для панорамной визуализации космического пространства. Карту можно увидеть, надев специальные очки.