Стало известно, где россияне ищут вдохновение перед Новым годом Опрос: больше половины россиян вдохновляются новогодним контентом

Фото: Пресс-служба Okko

Кадр из фильма «Ёлки Последние»

Больше половины (52%) россиян вдохновляются, просматривая праздничный контент, свидетельствуют данные опроса социальной сети «Одноклассники». В основном они предпочитают смотреть новогодние фильмы, программы и шоу. Еще 42% респондентов отметили, что создать настроение им помогает поиск подарков близким, а 38% опрошенных готовят новогодние блюда. По данным опроса, 28% россиян закупают декор, еще 16% уверены, что настроение создают нарядная елка и отдых.

Среди опрошенных 49% предпочитают смотреть предновогодний контент на онлайн-платформах. Около 32% россиян находят в соцсетях интересные лайфхаки, 10% ищут новогодние идеи у блогеров. При этом больше половины (53%) респондентов сами придумывают идеи новогоднего декора, блюд и мероприятий. 27% обсуждают варианты с близкими и родственниками.

По данным соцсети, в декабре 2023 года доля предновогодних публикаций составила 50% всего контента и выросла на 35% по сравнению с прошлым годом. В топе тем оказались рецепты, идеи для декора новогоднего стола, подборки подарков, места для путешествий на праздники.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов России.

Психолог Екатерина Игонина ранее рассказала, что скрасить рабочий аврал перед Новым годом помогут праздничные элементы декора. По ее словам, чай и кофе лучше пить из самой новогодней кружки, добавляя в напитки корицу, имбирь или мандариновое варенье.