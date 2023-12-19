Психолог дала совет, как скрасить предновогодний рабочий аврал Психолог Игонина: праздничные элементы помогут скрасить предновогодний аврал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предновогодний рабочий аврал можно скрасить различными праздничными элементами, например, поставить на стол маленькую елочку, посоветовала в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Также, по ее словам, по возможности стоит нарядить офис в новогоднюю мишуру.

Разумеется, обилие работы в конце года трудно отменить, <...> зато можно слегка разбавить служебные будни праздничными элементами. Поставьте на стол маленькую елочку, на заставку компьютера — новогоднюю тему, а на смартфон — рождественский рингтон, — порекомендовала эксперт.

Также, по ее словам, чай и кофе лучше пить из самой новогодней кружки, добавляя в напитки корицу, имбирь или мандариновое варенье, а какао — исключительно с маршмеллоу. Кроме того, посреди напряженного трудового процесса важно устраивать короткие перерывы для прогулки по улице, во время которой можно, например, повспоминать новогодние стихи или песенки. Как отметила психолог, таким образом мозг перезагружается и отдыхает.

Ранее психолог Денис Хакимов рассказал, что облегчить задачу по выбору получателей подарков на Новый год поможет составление списка людей, которых действительно хочется поздравить. По его словам, не все люди в жизни человека являются по-настоящему близкими.