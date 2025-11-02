Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 09:50

Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели

Отели в Архызе и Переславле-Залесском оказались самыми популярными среди россиян

Архыз, Россия Архыз, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отели на природе в Архызе, Переславле-Залесском и Выборге оказались самыми популярными среди жителей России в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Среди всех туристов предпочтение отдыху в Архызе отдают 5,9%.

Чаще всего жилье поближе к природным красотам бронируют в Архызе — в горном селе 5,9% заказов приходится на различные базы отдыха, глэмпинги и загородные дома. Популярны подобные объекты также в Переславле-Залесском (2,9%) и Выборге (2,7%), — говорится в сообщении.

Кроме того, популярным направлениями среди россиян оказались Зеленоградск, Шарья, Горки Ленинские, Лосево, Манжерок, Сортавала и Коломна. По словам аналитиков, спрос на отели за городом остается высоким. При этом в среднем стоимость размещения этой зимой составляет около 10,7 тыс. рублей в сутки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин спрогнозировал, что спрос на зарубежные поездки в новогодние праздники вырастет на 21%. По его оценкам, количество таких путешествий может достичь 1,4 млн.

Россия
россияне
туризм
отдых
природа
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины
Стало известно, как в транспорте Москвы отпразднуют День народного единства
Аналитики выяснили, как часто россияне находят в куртке забытые деньги
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Беляш с тофу: быстрый способ сделать сытный веганский перекус
Стало известно об атаке ВСУ с химзарядами в зоне СВО
Стало известно, сколько дней займет полет до Марса
Украина намерена «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Опубликовано видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен в купянском аду
Минпросвещения анонсировало важное изменение по зачислению в педвузы
«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена
Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели
Солдаты-националисты отказались помогать ВСУ в Красноармейске
Судан обратился к России после потери одного из городов
Сербский дипломат выразил уверенность в единственном исходе СВО
Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение
В МО раскрыли, какой важный объект ВСУ поразил российский Су-34
В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей
В Омске появятся платные городские паркинги: где придется раскошелиться?
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.