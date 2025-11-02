Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели Отели в Архызе и Переславле-Залесском оказались самыми популярными среди россиян

Отели на природе в Архызе, Переславле-Залесском и Выборге оказались самыми популярными среди жителей России в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Среди всех туристов предпочтение отдыху в Архызе отдают 5,9%.

Чаще всего жилье поближе к природным красотам бронируют в Архызе — в горном селе 5,9% заказов приходится на различные базы отдыха, глэмпинги и загородные дома. Популярны подобные объекты также в Переславле-Залесском (2,9%) и Выборге (2,7%), — говорится в сообщении.

Кроме того, популярным направлениями среди россиян оказались Зеленоградск, Шарья, Горки Ленинские, Лосево, Манжерок, Сортавала и Коломна. По словам аналитиков, спрос на отели за городом остается высоким. При этом в среднем стоимость размещения этой зимой составляет около 10,7 тыс. рублей в сутки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин спрогнозировал, что спрос на зарубежные поездки в новогодние праздники вырастет на 21%. По его оценкам, количество таких путешествий может достичь 1,4 млн.