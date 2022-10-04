В период частичной мобилизации может увеличиться рабочий день В «Опоре России» допустили увеличение рабочего дня в период мобилизации экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период мобилизации экономики могут быть внесены поправки в Трудовой кодекс, согласно которым рабочий день будет увеличен, заявил в беседе с «Радио 1» глава подмосковного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин. По его словам, в первую очередь нововведения могут коснуться работников производственной сферы. В настоящее время спрос на них заметно вырос.

Там, где нужно выпускать что-то конкретное руками, а не сидеть в офисе, сейчас постоянно увеличивается количество вакансий. Думаю, будут какие-то поправки в трудовое законодательство, которые позволят удлинить рабочий день, чтобы выпускать больший объем продукции. В условиях мобилизации экономики это неизбежно. Многие мужчины будут отправлены в войска, и во многих организациях это могут быть практически все мужчины, — отметил Корочкин.

Также он уточнил, что сейчас промышленные и научные предприятия работают в условиях импортозамещения, а потому количество продукции должно производиться не меньше, чем до введения санкций со стороны стран Запада.

Это все, что касается нужд армии, — швейное производство, пошив обуви, вещи, необходимые мобилизуемым, достаточно широкий спектр. В сфере науки нужно развивать создание нового оборудования, новых современных приборов, всего, что связано с микроэлектроникой, переходом к беспилотным моделям ведения сельского хозяйства, — утверждает специалист.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов в беседе с NEWS.ru заявил, что российские предприятия различных отраслей промышленности готовы работать в три-четыре смены ради восстановления республик Донбасса и взятых под контроль территорий, что может стать локомотивом развития экономики РФ. Парламентарий подчеркнул, что в подконтрольные ВС РФ регионы «сразу идет строительная техника», после чего там начинают работать социальные службы.