В ГД раскрыли, что станет локомотивом экономики России на фоне СВО Депутат ГД Колунов заявил, что предприятия готовы работать в четыре смены ради восстановления Донбасса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российские предприятия различных отраслей промышленности готовы работать в три-четыре смены ради восстановления республик Донбасса и освобожденных территорий, заявил NEWS.ru депутат ГД от «Единой России» Сергей Колунов. Парламентарий подчеркнул, что на подконтрольные ВС РФ области «сразу идет строительная техника». По его словам, восстановление Донбасса — это локомотив и прямое развитие экономики РФ.

Как только по итогам СВО освобождается территория, туда сразу идёт строительная техника. Эстафету у военных принимают строители и дорожники. Затем они передают бразды врачам, учителям и другим мирным профессиям. Без новых дорог, зданий, жилья — жизнь не наладить. Восстановление Донбасса — это прямое развитие и экономики РФ. Государственные заказы в данном случае сыграют роль локомотива, — добавил Колунов.

Собеседник подчеркнул, что все выделяемые средства — это «прямые инвестиции в собственную страну, территории и граждан, рабочие места, налоги и повышение уровня жизни». Депутат отметил, что, например, часть производителей лифтов готовы развиваться и расширяться для выполнения соответствующих госзаказов.

Наши строители, производственники уже включились в импортозамещение. Многие говорят, что главное — теперь не менять курс. Наш производитель готов работать, если нужно, в три, в четыре смены. Вспомните, как восстанавливали страну после Великой Отечественной. Как быстро мы стали успешными и сильными. Теперь нам снова предстоит такая же работа. Уже задействовано около 30 тысяч человек. Все [освобожденные] районы — распределены между субъектами [РФ], — рассказал парламентарий.

Колунов добавил, что прямая зона ответственности за строительство, ремонт и восстановление освобождённых территорий — за фондами капремонта, которые есть в каждом регионе России. По его словам, «восстанавливать мирную жизнь» поедут крупные, средние и малые профессиональные застройщики", давно сотрудничающие с фондами капремонта.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в новом прогнозе правительства России ближайшие три года бюджет страны будет дефицитным. По оценкам кабмина, в 2023 году в бюджет поступит 26,13 трлн рублей, однако расходы составят 29,56 трлн рублей.