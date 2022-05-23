Стало известно, что макароны и сладости могут привести к полной слепоте

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Рафинированные углеводы, к которым относятся макароны и белый хлеб, а также большое количество сахара в рационе могут привести к развитию возрастной макулярной дегенерации (ВМД), которая обычно происходит при повреждении сетчатки глаза. Как сообщает Live 24, виной всему — чрезмерное количество глюкозы в организме.

К рафинированным углеводам относятся хлеб и макароны, а большое количество сахара содержится не только в десертах, но и в кетчупе, а также в газированных напитках. Чрезмерное количество глюкозы в крови может привести к развитию возрастной макулярной дегенерации (ВМД), возникающей при повреждении сетчатки глаза, — пишет издание.

Это заболевание провоцирует слепоту в центральном поле зрения, а впоследствии может привести и вовсе к его утрате. В качестве доказательства приводится исследование журнала Annals of Internal Medicine, в котором говорится о юноше, который потерял зрение из-за неправильного питания. К 17 годам подросток полностью ослеп, он ел вредную пищу на протяжении 10 лет.

Ранее офтальмолог кандидат медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что черника и морковь не восстановят зрение, а гимнастика для глаз не исправит близорукость. При этом, по ее словам, очки с перфорацией — бесполезный гаджет.