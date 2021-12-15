Стали известны самые опасные направления для туристов

Международная компания по оказанию услуг в области здравоохранения и безопасности International SOS выпустила «карту рисков», в которую вошли самые опасные страны для путешествий. Самый высокий уровень опасности для туристов, по мнению экспертов, в Афганистане, Йемене и Сирии.
Аналитики составляли список, учитывая политический и социальный уровень безопасности, надёжность транспортной инфраструктуры, состояние производственных отношений, работу экстренных служб и служб безопасности, а также уязвимость к стихийным бедствиям.
В перечень самых опасных направлений для туристов
Напротив, самыми безопасными для путешествий признаны Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения и Люксембург.
Ранее в Госдуме допустили вероятность ограничений на поездки россиян в Египет, в случае если будет расти число случаев заболевания COVID-19, в том числе штаммом «омикрон». Сейчас действует запрет на въезд в Россию иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга.