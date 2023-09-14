Стали известны примерные сроки возвращения западных компаний в Россию Эксперт Годдард: западные компании захотят вернуться в Россию через три года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Западные компании захотят вернуться на российский рынок в следующие три — пять лет, заявил РИА Новости президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард. По его словам, они примут такое решение из-за больших возможностей для бизнеса в РФ.

Я на самом деле думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России <...> На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много такого, — сказал Годдард.

Он считает, что Россия является лучшим местом для ведения бизнеса в мире. На это, кроме всего прочего, влияет прогресс в развитии торговли и экономические связи в рамках БРИКС, подчеркнул эксперт. С началом СВО появилась возможность вернуть потерянные в 90-е годы индустрии, включая туризм и технологии, заключил Годдард.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские производители приходят на смену ушедшим иностранным компаниям, уверенно занимая их ниши. Россия и далее будет действовать так же, подчеркнул глава государства. Путин добавил, что масштабные вложения со стороны государства, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса.