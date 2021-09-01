Названа минимальная стоимость жилья возле главных вузов Москвы

Самые дешёвые квартиры рядом с пятью главными вузами Москвы находятся возле МФТИ. Об этом сообщила «Газета.ру», ссылаясь на исследование агентства «Метриум».

Цена связана с тем, что корпуса университета находятся в Долгопрудном. Самое доступное жильё стоит 7,4 млн рублей за 44 кв. м. Средняя цена за квадратный метр — 168 тыс. рублей.

Дороже квартиры рядом с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ в ЮАО — 194 тыс. рублей за квадратный метр. Затем в списке МГУ им. М.В. Ломоносова. Квартиру рядом с Воробьёвыми горами можно найти по цене в 262 тыс. руб. за квадратный метр.

Чтобы поселиться в дешёвой квартире возле МГТУ им. Н.Э. Баумана на метро Бауманской, за квадратный метр придётся заплатить 273 тыс. рублей.

Дороже всего жильё в историческом центре поблизости с корпусами НИУ ВШЭ. Самое дешёвое — 303 тыс. рублей за квадратный метр. И цена может доходить до 1 млн 782 тыс. рублей.

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