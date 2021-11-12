Названы причины помещения журналиста Сафронова в карцер

Журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, находящийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, был помещён в карцер из-за двух выговоров. Один из них связан с попыткой приклеить к стене телевизионную антенну, а второй — с хранением запрещённого предмета. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, передаёт RT.

В администрации изолятора нам сообщили, что у Сафронова было два выговора. Один — за хранение лезвия бритвы, второй — за первую попытку приклеить антенну к стене. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключённый, в соответствии с законом, может быть водворён в карцер, — сказал Мельников, встретившийся с арестованным журналистом после его перевода в обычную камеру.

Правозащитник рассказал, что Сафронов отрицает наличие у него лезвия, ссылаясь на то, что предмет принадлежал предыдущему заключённому. Также журналист сообщил Мельникову, что после возвращения из карцера вместе с сокамерником он смог организовать работу телевизионной антенны «в рамках правил».

В самом же карцере я провёл трое суток, много читал, в частности «Игру престолов». Телевизора там нет и ничего не отвлекает, но я никогда не думал, что возненавижу музыку Грига и Прокофьева, потому что там почти всё время включают радиостанцию «Орфей». Новости радиостанции «Маяк» включают недолго утром и вечером, — привёл Мельников слова Сафронова.

Ответственный секретарь ОНК отметил, что журналист уже полтора месяца фактически лишён переписки, однако ему выдали передачу с тёплыми вещами.

Сафронов находится под арестом с 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности РФ. В октябре Мосгорсуд продлил арест журналиста до 7 января. Следствие по его делу завершилось, однако, по мнению защиты, дело поступит в суд не раньше весны.

Ранее сообщалось, что Сафронова заподозрили в связи с военной разведкой Японии. Российские спецслужбы располагают данными о том, что шесть лет советник главы Роскосмоса контактировал с представителями военного атташе Японии. Уточняется, что японцы интересовались контрактами Минобороны России, позицией ведомства по сотрудничеству, а также оружием и военной техникой.