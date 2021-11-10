Сафронова заподозрили в связи с японской разведкой

Советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова заподозрили в сотрудничестве с военной разведкой Японии. Мужчину обвиняют в госизмене. Об этом заявил информированный источник. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, у российских спецслужб имеются данные о том, что шесть лет советник главы Роскосмоса контактировал с представителями военного атташе Японии. Сафронов неоднократно встречался с иностранными дипломатами, которые, как говорят в спецслужбах, являются представителями разведки.

Уточняется, что японцы интересовались различными контрактами Минобороны РФ, позицией министерства по сотрудничеству, а также оружием и военной техникой. Среди представителей японской разведки — военно-морской атташе Нитта Хироси и военный атташе по вопросам сухопутной обороны Исида Хироки, а также представители дипмиссии.

Журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России.

Ранее в Кремле отказались от комментариев по делу журналиста Ивана Сафронова, ссылаясь на то, что обвинения ещё предстоит доказать в суде.