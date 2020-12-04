Стала известна причина смерти сенатора Михайлова

https://static.news.ru/photo/f0640fc6-3639-11eb-ade8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор от Курской области Александр Михайлов умер не от коронавируса, а от сердечного приступа, который произошёл с ним во время приёма граждан, заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Нет, это не коронавирус. Он вёл в регионе приём граждан и ему на приёме стало плохо, сердечный приступ, — сообщил Тимченко, слова которого приводит РИА Новости.

Известно, что 2 декабря Михайлов выступал на заседании Совфеда. Сенатор зачитывал доклад по одному из законов.

Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет. Он возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год. С ноября 2018-го представлял исполнительную власть области в Совете Федерации, был членом комитета по обороне и безопасности.

Администрация Курской области уже принесла соболезнования родным и близким сенатора.

Ранее во Франции, как писал NEWS.ru, на 95-м году жизни скончался бывший президент Валери Жискар д'Эстен.