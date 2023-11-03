Стала известна дата первого слушания по делу Дарьи Треповой Первое слушание по делу Дарьи Треповой состоится 15 ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Первое слушание по уголовному делу Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе на Васильевском острове, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и ее сообщника Дмитрия Касинцева пройдет 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города, что выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда состоится в Санкт-Петербурге.

Дело Треповой и Касинцева начнет рассматриваться 15 ноября на базе 1-го Западного окружного военного суда. Дело слушает, как и предусмотрено действующим законодательством, 2-й Западный окружной военный суд, — заявила представитель пресс-службы.

Трепову обвиняют по пункту «б» части третьей статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), части четвертой статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и части четвертой статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Ее сообщнику Касинцеву предъявлены обвинения по части второй статьи 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

Следователи считают, что Трепова 2 апреля принесла в петербургское кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору. При этом девушка действовала по указаниям действовавших на Украине лиц. Фомин погиб после взрыва, еще 52 посетителя получили ранения.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писал, что сотрудники СБУ имеют отношение к убийству журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. Издание отмечает, что преступники провезли компоненты бомбы, взорвавшейся в автомобиле Дугиной, через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь.