Стал известен самый безопасный город России Numbeo: самым безопасным городом России в 2023 году стал Нижний Новгород

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Нижний Новгород

Нижний Новгород признали самым безопасным для проживания городом-миллионником в России в 2023 году, сообщил аналитический портал Numbeo. По его данным, столица Приволжья заняла 63-е место по уровню безопасности среди 352 крупных мировых городов, индекс безопасности там составил 71,08.

Согласно информации сервиса, индекс безопасности Москвы находится на уровне 63,7, российская столица расположилась на 109-м месте в рейтинге. Санкт-Петербург с показателем 60,7 занял 131-ю строчку. Лидерами списка стали сразу три города Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби, Аджман и Рас-эль-Хайма. В первую десятку рейтинга также вошли Мюнхен, Дубай, Берн, Тайбэй, Маскат, Гаага и Доха. При этом самым опасным городом в мире эксперты посчитали Каракас. Индекс безопасности в столице Венесуэлы составил 17,4, а показатель преступности — 82,6.

Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ ранее провел свое исследование и представил рейтинг наиболее безопасных городов страны. Так, наиболее благоприятная социальная обстановка, в которой комфортно жить и работать, складывается в Грозном, Владикавказе и Набережных Челнах.