Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию «Объясняем. рф»: предельный возраст подпадающих под мобилизацию составляет от 50 до 65 лет

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Под частичную мобилизацию подпадают рядовые и сержанты запаса приоритетно в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет, сообщается на сайте «Объясняем. рф». При этом отмечается, что призыву подлежат только люди, годные для прохождения службы по мобилизации по состоянию здоровья.

Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава – до 50 лет, младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет, — сказано в сообщении.

Ранее председатель военной коллегии адвокатов Москвы, юрист Владимир Тригнин предположил, что мобилизация может повлиять на ход призывной кампании, которая начнется с 1 октября. По его словам, тем, кто оканчивает службу по призыву, могут предложить службу по контракту, и, если срочник согласится, к нему может быть применена практика частичной мобилизации.

Минобороны России ранее уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности.