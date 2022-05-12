Соловьёв назвал Тинькова трусом и «ржавой банкой с протухшими консервами»

Олег Тиньков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Тележурналист Владимир Соловьёв высказался в эфире «Соловьёв.Live» о перебравшемся в Италию Олеге Тинькове, давшем интервью Юрию Дудю (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) о России и спецоперации на Украине. По словам Соловьёва, предприниматель — трус и опрос аудитории подтверждает, что большинство слушателей согласны с таким определением.

Тиньков в интервью Дудю затеял дискуссию на тему cобственной трусости. Он настаивал, что свой скандальный пост с оскорблениями в адрес русских сделал по велению души, а не для того, чтобы избавитьcя от санкций, введённых в отношении него Великобританией.

Ссыкло ты, ссыкло... Ты уже прятал свои владения через хитрую систему. Просто тебя вскрыли, как жалкую банку с протухшими консервами, — обратился Соловьёв к Тинькову.

19 апреля Тиньков в социальных сетях резко выступил против спецоперации России на Украине, что вызвало широкий общественный резонанс, критику со стороны высокопоставленных чиновников, которые призвали убрать любое упоминание о бизнесмене из госпроектов, а Тинькофф Банк, который носит имя бизнесмена со дня его основания в 2006 году, принял решение провести ребрендинг, чтобы «разорвать связь» с Тиньковым.