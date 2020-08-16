Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 ноября

https://static.news.ru/photo/ba6a030c-e06d-11ea-a495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы продлил срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также в качестве обеспечительной меры арестовал более трёх миллионов рублей и два автомобиля.

Об этом говорится в материалах дела, зачитанных судьёй Мосгорсуда.

Учитывая, что срок следствия продлён до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение, — заявила судья.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России».

Несколько дней спустя президент Владимир Путин снял главу региона с должности «в связи с утратой доверия» и назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 августа мэрия Хабаровска сообщила, что в очередной акции в поддержку Фургала принимают участие 1,5 тыс. человек. Это в десять раз меньше, чем на первых мероприятиях. Участники по традиции собрались на площади Ленина, а затем пошли колонной по центру города.