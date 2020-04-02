Срок рассмотрения заявления на материнский капитал сократят до 10 дней

https://static.news.ru/photo/06514a7e-74c5-11ea-85cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому срок рассмотрения заявления на получение материнского капитала сократится с одного месяца до 10 дней. Кроме того, услуга будет переведена в электронный формат.

Постановление упрощает процедуру получения материнского капитала за счёт перевода этой госуслуги в электронный формат. Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза — с одного месяца до 10 рабочих дней, — цитирует ТАСС Мишустина.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июня текущего года обеспечить выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Также глава государства распорядился: с 1 апреля за счёт средств федерального бюджета необходимо предоставить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.