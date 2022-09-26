Срочный трудовой договор и испытательный срок приостановят в случае призыва

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Действие срочного трудового договора наряду с испытательным сроком приостановят в случае мобилизации сотрудника, сообщил в Telegram-канале министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, для приостановки трудовых договоренностей работнику необходимо показать работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. Приостановка трудового договора гарантирует сохранение рабочих мест для мобилизованных.

Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года. <...>Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях, — привели слова Котякова в ведомстве.

Глава министерства отметил, что период приостановки трудового договора в случае призыва сотрудника компании включается в его трудовой стаж. Кроме того, работодатель обязан произвести все выплаты, полагающиеся работнику на момент призыва, включая зарплату.

Ранее стало известно, что Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг нотариуса. Льгота будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.