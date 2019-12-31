https://static.news.ru/photo/0a4fdf62-2c38-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Instagram/Global Look Press

Вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики, может помочь людям, злоупотребляющим алкоголем в праздники. Об этом заявил врач-гомеопат Михаил Лущик.

Данное средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Оно убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством, — рассказал кандидат биологических наук в эфире радио Sputnik.

По его словам, тиосульфат натрия применяют при лечении алкоголизма. Он способен полностью отвратить человека от спиртного. Однако надо быть осторожным с дозировкой. Слишком большая доза может вызвать диарею и тошноту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Елена Малышева поделилась рекомендациями, как встретить Новый год без похмелья. По её словам, перед началом торжества следует хорошо поесть, потому что алкоголь быстрее усваивается на голодный желудок. А это означает, что опьянение наступит быстрее. Также Малышева посоветовала пить больше воды во время застолья и выбирать прозрачные алкогольные напитки.