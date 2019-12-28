https://static.news.ru/photo/d637523c-2967-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Телеведущая Елена Малышева поделилась рекомендациями, как встретить Новый год без похмелья.

По её словам, перед началом торжества следует хорошо поесть, потому что алкоголь быстрее усваивается на голодный желудок. А это означает, что опьянение наступит быстрее. Также Малышева посоветовала пить больше воды во время застолья и выбирать прозрачные алкогольные напитки.

Кроме того, после торжества специалист рекомендует пить воду и кофе, поспать больше обычного, выпить таблетку ибупрофена. Малышева не советует принимать аспирин или парацетамол, потому что они наносят вред желудку и печени.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала несколько советов, как отпраздновать Новый год так, чтобы утром 1 января не страдать от головной боли. Глава ведомства подчеркнула, что состояние похмелья может омрачить впечатление от радостного события.