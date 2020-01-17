https://static.news.ru/photo/d5f776fc-3930-11ea-9cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две несовершеннолетние школьницы из Омской области занимались проституцией в борделе, который организовала группа злоумышленников. В общей сложности интимные услуги оказывали 15 девушек. При этом есть основания полагать, что далеко не все делали это добровольно.

В пользу такой версии говорит тот факт, что за два года существования «дома утех» теперь уже обвиняемые по уголовному делу успели совершить несколько разбойных нападений и похитили знакомого одной из секс-эскортниц, чтобы оказать психологическое воздействие, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фигуранты проходят по целому списку статей — от вовлечения и занятия проституцией до незаконного оборота оружия и совращения несовершеннолетних. Вину они признали частично. Однако следователи утверждают, что собрали объективные доказательства, на основании которых обвиняемые могут получить в суде серьёзное наказание.

Ранее в Испании, как писал NEWS.ru, полиция задержала группу преступников, принуждавших женщин к проституции. Жертвами сексуальной эксплуатации в основном были гражданки России и Украины.