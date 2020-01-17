Две несовершеннолетние школьницы из Омской области занимались проституцией в борделе, который организовала группа злоумышленников. В общей сложности интимные услуги оказывали 15 девушек. При этом есть основания полагать, что далеко не все делали это добровольно.
В пользу такой версии говорит тот факт, что за два года существования «дома утех» теперь уже обвиняемые по уголовному делу успели совершить несколько разбойных нападений и похитили знакомого одной из секс-эскортниц, чтобы оказать психологическое воздействие,
Фигуранты проходят по целому списку статей — от вовлечения и занятия проституцией до незаконного оборота оружия и совращения несовершеннолетних. Вину они признали частично. Однако следователи утверждают, что собрали объективные доказательства, на основании которых обвиняемые могут получить в суде серьёзное наказание.
Ранее в Испании, как писал NEWS.ru, полиция задержала группу преступников, принуждавших женщин к проституции. Жертвами сексуальной эксплуатации в основном были гражданки России и Украины.
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