Среди бездетных россиян зафиксирован резкий рост бедности

https://static.news.ru/photo/0ded1c8a-9248-11eb-883c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В России за время пандемии коронавируса вдвое выросла доля бедных среди бездетных семей. Об этом говорится в аналитическом докладе экспертов ВШЭ.

В семьях без детей бедность до пандемии была не так высока (3,8%), однако в период кризиса выросла более чем в 2 раза, — цитирует МК.RU выдержку из доклада.

Среди семей с детьми доля бедных россиян, наоборот, сократилась с 32 до 24%. Этому способствовали выплаты от государства семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет.

По мнению экономистов, из бюджета компенсировали около седьмой части «выпавших» денежных доходов и более трети прироста уровня бедности, однако этот эффект оказался весьма краткосрочным. Уровень бедности всё равно выше того, что был до пандемии, отмечают эксперты.

Как писал NEWS.ru, в ушедшем пандемическом году жители России рекордно снизили потребление товаров и услуг до показателей 2015 года. Эксперты подсчитали, что в среднем россияне тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. С учётом инфляции это меньше на 9%, или на 1,68 тысячи рублей, чем в 2019-м. В совокупности за 2020 год население потратило меньше на 2,77 триллиона рублей.