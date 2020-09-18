Спутница Навального рассказала о вывозе бутылки со следами яда

Коллега блогера и оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в Германию, рассказала о вывозе бутылки воды со следами яда из России.
Она дала эксклюзивное интервью британскому телеканалу BBC. В нём Мария Певчих раскрыла обстоятельства дня, когда блогера отравили.
По словам коллеги Алексея Навального, в то утро, когда блогер отравился, команда осталась доделывать рабочие проекты в Томске, а сам Алексей Навальный полетел на самолёте.
Отмечается, что другой коллега блогера отслеживал перелёты Алексея Навального. Когда самолёт приземлился в Омске, он написал сообщение «Ну чё, пацаны, как там Омск?» пресс-секретарю блогера Кире Ярмыш. Через какое-то время Кира Ярмыш ответила, что Алексей Навальный потерял сознание,
После этого сообщения команда Алексея Навального, которая осталась в Томске, стала осматривать номер в гостинице. Они сообщили, что администратор сначала не хотела их впускать в номер, в котором ранее останавливался Алексей Навальный.
Позже коллеги Алексея Навального осмотрели номер и забрали вещи, на которых мог быть яд. Затем они поехали в Новосибирск, так как прямых рейсов из Томска в Омск нет, а оттуда уже отправились к Алексею Навальному.
Мария Певчих сообщила, что бутылки с водой были взяты из номера и вывезены в Германию. Она отметила, что не понимает, почему так важны эти бутылки, ведь важнее следы яда в организме Алексея Навального.
У нас нет ни малейшего представления о том, как был отравлен Алексей, — подытожила Мария Певчих.
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что на личных вещах и предметах из номера оппозиционера Алексея Навального, кроме бутылки с водой, яд не был обнаружен.
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