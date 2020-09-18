Спутница Навального рассказала о вывозе бутылки со следами яда

https://static.news.ru/photo/91dca6a2-f9f3-11ea-90f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: PublicDomainPictures /pixabay.com

Коллега блогера и оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в Германию, рассказала о вывозе бутылки воды со следами яда из России.

Она дала эксклюзивное интервью британскому телеканалу BBC. В нём Мария Певчих раскрыла обстоятельства дня, когда блогера отравили.

По словам коллеги Алексея Навального, в то утро, когда блогер отравился, команда осталась доделывать рабочие проекты в Томске, а сам Алексей Навальный полетел на самолёте.

Отмечается, что другой коллега блогера отслеживал перелёты Алексея Навального. Когда самолёт приземлился в Омске, он написал сообщение «Ну чё, пацаны, как там Омск?» пресс-секретарю блогера Кире Ярмыш. Через какое-то время Кира Ярмыш ответила, что Алексей Навальный потерял сознание, сообщает MK.RU.

После этого сообщения команда Алексея Навального, которая осталась в Томске, стала осматривать номер в гостинице. Они сообщили, что администратор сначала не хотела их впускать в номер, в котором ранее останавливался Алексей Навальный.

Позже коллеги Алексея Навального осмотрели номер и забрали вещи, на которых мог быть яд. Затем они поехали в Новосибирск, так как прямых рейсов из Томска в Омск нет, а оттуда уже отправились к Алексею Навальному.

Мария Певчих сообщила, что бутылки с водой были взяты из номера и вывезены в Германию. Она отметила, что не понимает, почему так важны эти бутылки, ведь важнее следы яда в организме Алексея Навального.

У нас нет ни малейшего представления о том, как был отравлен Алексей, — подытожила Мария Певчих.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что на личных вещах и предметах из номера оппозиционера Алексея Навального, кроме бутылки с водой, яд не был обнаружен.