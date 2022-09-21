ОП РФ: спецслужбы Украины начали сеять панику среди россиян В Общественной палате предупредили об усилении информационных атак на россиян в соцсетях

Фото: shutterstock

Украинские спецслужбы усилили информационные атаки против россиян в соцсетях: они призывают своих интернет-добровольцев от имени жителей России сеять панику в Сети, передает ТАСС слова главы рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александра Малькевича. Он добавил, что с момента заявлений о проведении референдумов в Донбассе украинские СМИ бросились распространять фейки для дезориентации граждан России.

Пошла команда [от спецслужб], формируются армии интернет-добровольцев, всем рассылаются указания менять аватарки, раскрашиваться под россиян, выдавать себя за жителей России, чтоб разгонять панику в соцсетях, — сказал Малькевич.

В частности, по его словам, одним из главных таких фейковых сообщений является растиражированная киевским режимом новость о том, что с сегодняшнего дня мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет якобы будет запрещено выезжать из РФ.

Советник главы республики Крым Олег Крючков заявил, что на территории региона не вводились ограничения на въезд или выезд. Крючков назвал информацию об этом вбросами со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начнет блокировать СМИ в случае распространения ими непроверенной информации о мобилизации. РКН призывает публиковать информацию о мобилизации, которая была взята исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.