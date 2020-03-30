https://static.news.ru/photo/bf46ff0c-726c-11ea-92b5-fa163e074e61_660.jpg Максим Новосёлов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

3 апреля телезрители снова смогут увидеть специальный проект, ведущим которого является эксперт по оружию, чемпион Европы по боевому самбо, боец смешанных единоборств Максим Новосёлов.

В программе «СОВБЕЗ» он попробует себя в качестве артиллериста, дайвера и даже пилота реактивного самолёта, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, Новосёлов ещё протестирует прототип автомобиля основателя Space X Илона Маска и испытает мощные вездеходы и новое оружие.

Ведущий «СОВБЕЗа» намерен раскрыть все секреты жизни призывников и контрактников и встретиться с ними лицом к лицу. Зрителям также покажут работу диверсионных сил и откроют тайны подготовки сотрудников российских спецслужб.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов стали гостями первого выпуска «Кто хочет стать миллионером?», который сняли без зрителей из-за коронавируса.