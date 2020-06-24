Специальный представитель Путина служил в ВДВ под чужой фамилией

https://static.news.ru/photo/668d03bc-b618-11ea-ae27-fa163e074e61_660.jpg Сергей Иванов Фото: kremlin.ru

По окончании парада Победы, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве, специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пообщался с журналистами и рассказал о своей работе в силовых структурах.

Он рассказал, что никогда не служил в ВС. По словам Иванова, спецпредставитель главы государства в молодости поступил в «закрытое и эксклюзивное» учебное заведение — в органы госбезопасности. При этом он уточнил, что армия тоже была в его биографии.

Иванов рассказал о традиции перед поступлением в ФСБ. Она заключалась в том, что будущие сотрудники спецслужбы на месяц отправлялись на подготовку в ВДВ.

И я попал в Псковскую дивизию. Естественно, под чужой фамилией и чужим воинским званием, под видом лейтенанта запаса проходил переподготовку, — заявил спецпредставитель Путина в эфире телеканала «Россия 24».

Военный парад в честь 75-й годовщины победы в ВОВ 24 июня прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России первой на Красную площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Музыканты задали темп парадным расчётам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знамённые группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, в параде приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 самолётов и вертолётов. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.