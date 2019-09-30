Немецкие журналисты выяснили, с чем нельзя смешивать медикаменты, и к чему может привести нарушение этих правил.
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Кроме того, антибиотики и кофеин также плохо совместимы. Побочный эффект от их сочетания — повышение давления и бессонница. Неожиданным оказался запрет на грейпфруты. При употреблении их со снотворными, а также снижающими давление и уровень холестерина препаратами могут возникнуть непредсказуемые побочные эффекты.
Кроме того лекарства для лечения щитовидной железы или остеопороза нельзя запивать минеральной водой. В ней содержится кальций и железо, которые понижают эффективность этих препаратов.
Богато кальцием и молоко, а значит, стоит с осторожностью употреблять его во время курса антибиотиков. Кальций может связывать активное вещество в кишечнике, снижая его всасываемость, пишет журнал «
Ранее News.ru сообщал, что врач назвала самые бесполезные лекарства для лечения простуды. Для человека нормально болеть около недели, за это время защитные системы организма сами справляются с инфекцией. В связи с этим для лечения простуды не нужно принимать препараты, которые якобы поднимают снизившийся из-за болезни иммунитет, рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.