Фото: Bernard Jaubert/Global Look Press

Немецкие журналисты выяснили, с чем нельзя смешивать медикаменты, и к чему может привести нарушение этих правил.

Публикацию подготовил фитнес-журнал Fitbook. На первое место его журналисты поставили табу на сочетание алкоголя с успокоительными (горячительные напитки могут в разы усилить действие таких препаратов) и антибиотиками (серьёзный вред для печени).

Кроме того, антибиотики и кофеин также плохо совместимы. Побочный эффект от их сочетания — повышение давления и бессонница. Неожиданным оказался запрет на грейпфруты. При употреблении их со снотворными, а также снижающими давление и уровень холестерина препаратами могут возникнуть непредсказуемые побочные эффекты.

Кроме того лекарства для лечения щитовидной железы или остеопороза нельзя запивать минеральной водой. В ней содержится кальций и железо, которые понижают эффективность этих препаратов.

Богато кальцием и молоко, а значит, стоит с осторожностью употреблять его во время курса антибиотиков. Кальций может связывать активное вещество в кишечнике, снижая его всасываемость, пишет журнал «Профиль».

Ранее News.ru сообщал, что врач назвала самые бесполезные лекарства для лечения простуды. Для человека нормально болеть около недели, за это время защитные системы организма сами справляются с инфекцией. В связи с этим для лечения простуды не нужно принимать препараты, которые якобы поднимают снизившийся из-за болезни иммунитет, рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.

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