https://static.news.ru/photo/433fed8c-e37f-11e9-92ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/Global Look Press

Немецкие журналисты выяснили, с чем нельзя смешивать медикаменты, и к чему может привести нарушение этих правил.

Публикацию подготовил фитнес-журнал Fitbook . На первое место его журналисты поставили табу на сочетание алкоголя с успокоительными (горячительные напитки могут в разы усилить действие таких препаратов) и антибиотиками (серьёзный вред для печени).

Кроме того, антибиотики и кофеин также плохо совместимы. Побочный эффект от их сочетания — повышение давления и бессонница. Неожиданным оказался запрет на грейпфруты. При употреблении их со снотворными, а также снижающими давление и уровень холестерина препаратами могут возникнуть непредсказуемые побочные эффекты.

Кроме того лекарства для лечения щитовидной железы или остеопороза нельзя запивать минеральной водой. В ней содержится кальций и железо, которые понижают эффективность этих препаратов.

Богато кальцием и молоко, а значит, стоит с осторожностью употреблять его во время курса антибиотиков. Кальций может связывать активное вещество в кишечнике, снижая его всасываемость, пишет журнал « Профиль ».

Ранее News.ru сообщал, что врач назвала самые бесполезные лекарства для лечения простуды. Для человека нормально болеть около недели, за это время защитные системы организма сами справляются с инфекцией. В связи с этим для лечения простуды не нужно принимать препараты, которые якобы поднимают снизившийся из-за болезни иммунитет, рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.