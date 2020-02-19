https://static.news.ru/photo/65fee8aa-531e-11ea-84eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Объединения декораторов интерьеров России рассказала, почему при ремонте в квартире необходимо воспользоваться услугами интерьер-дизайнера.

По её мнению, экономия и ремонт — несовместимые вещи, передаёт Nation News. По словам эксперта, пренебрежение помощью специалистов равносильно тому, что человек самостоятельно лечил бы себе зубы.

Работа с дизайнером от работы самостоятельной отличается тем, что первый видит картинку в целом, а те, кто сам занимается ремонтом, рассматривают отдельные позиции: отдельно шторы, отдельно цвет стен и что-то еще. Когда все это соединяется, получается какая-то сплошная какофония, — сказала дизайнер.

Она объяснила, что в ремонте существует ряд сложностей, требующих вмешательства специалистов. Эксперт подчеркнула, что обращаться к дизайнеру нужно в самом начале работ, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Она отметила, что не считает найм декоратора или дизайнера бесполезной тратой денег, так как этот шаг, наоборот, позволит сохранить бюджет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стоимость типичной московской квартиры за год выросла на 1 млн рублей — до 12,5 млн за 57,4 кв. метра. Застройщики подняли цены в связи с предстоящим переходом на проектное финансирование (эскроу-счета).