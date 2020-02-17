https://static.news.ru/photo/0b429e12-5228-11ea-90ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость типичной московской квартиры за год выросла на 1 млн рублей — до 12,5 млн за 57,4 кв. метров. Застройщики подняли цены в связи с предстоящим переходом на проектное финансирование (эскроу-счета).

Новостройки подорожали за год в среднем на 7–10%. Прибавили в цене квартиры (8,7% до 225 000 руб./кв. м), апартаменты, напротив, подешевели на 3,3% до 319 000 руб./кв. м, — сообщают «Ведомости».

В новой Москве, по данным «Метриума», цена на квартиры выросла на 11% (127 730 руб./кв. м). По сведениям ГК «А101», в ТиНАО застройщики подняли цены не менее чем на 16%. Директор по маркетингу и продажам Lexion Development Алексей Лухтан сообщил, что с апреля 2018 года цены в ЖК «Румянцево-парк» выросли на 30%.

Как писал NEWS.ru, Правительство Москвы внесло изменения в постановление, которые обязывают застройщиков при строительстве новых многоквартирных жилых домов выполнять чистовую отделку. Чиновники считают, что квартиры с базовой отделкой позволяют жителям быстрее переехать и не тратить дополнительные деньги на ремонт до заселения. По словам управляющего партнёра столичного застройщика «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, в настоящее время дешёвая базовая отделка добавляет до 10 тыс. рублей к стоимости квадратного метра новой жилплощади, а в комфорт-классе — до 20 тыс. рублей.