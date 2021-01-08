Специалисты назвали ошибки, способные убить машину с АКПП

https://static.news.ru/photo/233f0236-5244-11eb-b61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Многие автолюбители по незнанию совершают ошибки, способные «убить» автоматическую коробку передач автомобиля. Всего существует четыре таких распространённых ошибки, рассказали эксперты портала Аutonews.

В начале статьи портал отмечает , что приведённые ошибки касаются классических гидравлических автоматических коробок, тогда как правильная эксплуатация «роботов» и вариаторов — это отдельная тема.

Первая распространённая ошибка — неправильная буксировка машины с АКПП. Такие автомобили нельзя буксировать на скорости более 50 км/ч и на расстояние свыше 50 км. Если возникла необходимость буксировки, то необходимо прочитать о её правилах применительно к данному авто в инструкции по эксплуатации.

Вторая ошибка — длительная езда «на холодную».

Вечный вопрос, прогревать двигатель или нет, актуален и для автоматической коробки передач. Однако в случае с трансмиссией всё куда более однозначно —точно прогревать, — пишет издание.

Издание уточняет, что главная опасность — чрезмерная вязкость жидкости ATF, которую ещё по ошибке называют «маслом автомата». Дело в том, что при низких температурах она меняет свои свойства.

Еще она ошибка — езда накатом или стоянка на перекрестке с включённой нейтральной передачей. Так обычно делают водители, привыкшие ранее водить машину с механической коробкой передач. Портал уточняет, что все переключения передач на коробке-автомате должны производиться только при полной остановке машины и нажатой педали тормоза.

Наконец, четвертая ошибка состоит в недопустимости пытаться «раскачкой» выехать из бездорожья. С автоматом частая смена режимов «назад-вперёд» способна привести к преждевременному выходу узлов коробки из строя.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в МЧС рассказали, как не допустить пожара в автомобиле зимой. Для этого следует регулярно проводить технический осмотр машины, не курить в салоне и иметь огнетушитель, чтобы не допустить возгорания автомобиля.