Специалист рассказал о случаях списания долгов за ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко заявил, что ожидать списания долгов за жилищно-коммунальные услуги не стоит, поскольку в России нет такой практики. Однако, по его словам, бывают исключения из правил, сообщает агентство ПРАЙМ.
Эксперт
Не стоит рассчитывать на то, что долги списываются при смене или банкротстве управляющей компании, а также в случае учреждения ТСЖ. Долги остаются даже после банкротства компании — они переходят кредиторам и по сути являются единственным ликвидным имуществом, которое практически всегда подлежит ревизии, — пояснил Минко.
Ранее стало известно, что долги россиян за услуги ЖКХ выросли за I квартал текущего года до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам 2020 года сумма задолженности была равна 1,29 трлн рублей, по итогам 2019 года — 1,18 трлн рублей. На граждан приходится примерно половина суммы задолженности.