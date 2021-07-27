Специалист рассказал о случаях списания долгов за ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко заявил, что ожидать списания долгов за жилищно-коммунальные услуги не стоит, поскольку в России нет такой практики. Однако, по его словам, бывают исключения из правил, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил , что частично отменить оплату можно через суд, если управляющие компании оказывают услуги недостаточно качественно. К примеру, когда возникают проблемы с отоплением и водоснабжением, это надо документально фиксировать и требовать у поставщиков перерасчёта. Если такое положение дел затягивается на долгий срок, следует через суд требовать отмены оплаты за зафиксированный документально период.

Не стоит рассчитывать на то, что долги списываются при смене или банкротстве управляющей компании, а также в случае учреждения ТСЖ. Долги остаются даже после банкротства компании — они переходят кредиторам и по сути являются единственным ликвидным имуществом, которое практически всегда подлежит ревизии, — пояснил Минко.

Ранее стало известно, что долги россиян за услуги ЖКХ выросли за I квартал текущего года до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам 2020 года сумма задолженности была равна 1,29 трлн рублей, по итогам 2019 года — 1,18 трлн рублей. На граждан приходится примерно половина суммы задолженности.