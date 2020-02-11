https://static.news.ru/photo/38a1b1d6-4cab-11ea-8bf7-fa163e074e61_660.jpg Фигуранты дела террористического сообщества Сеть во время оглашения приговора в Приволжском окружном военном суде Фото: Александр Поляков/ТАСС

Позиция Совета по правам человека при президенте РФ по приговорам фигурантам дела «Сети» (террористическое сообщество, запрещено в России) будет зависеть от предложений членов СПЧ. Пока никаких идей от них не поступало, рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Совет по правам человека принимал участие в этом деле и ставил вопрос перед президентом в своё время, ещё до того, как я был членом совета. Президент тогда сказал, что даст поручения прокуратуре в этом разбираться. Это в 2018 году было, — рассказал Фадеев изданию «Подъём».

Он добавил, что сам не может комментировать ситуацию и решение суда, так как для чиновника это «абсолютно некорректно».

Дело расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Как ранее писал NEWS.ru, суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.