https://static.news.ru/photo/89e3941c-c7de-11e9-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mksetru

Руководитель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что в УК РФ следует добавить статью об ответственности за применение пыток. Общественник добавил, что подобные насильственные действия запрещены Конституцией страны.

По его мнению, нововведение станет хорошей «профилактикой» для представителей правоохранительных органов, которые практикуют подобные меры, пишет РИА Новости .

Пытки — это очень серьёзная проблема. К сожалению, во многих случаях пытки оказываются латентными и мы не можем их выявить. А когда они дают о себе знать, их очень трудно доказать, — высказался Федотов.

Кроме того, СПЧ изучит сообщения о пытках членов запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в ХМАО. По итогам проверки правозащитники подготовят доклад и представят главе государства, писал News.ru.