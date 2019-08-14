https://static.news.ru/photo/be1f58c6-bec2-11e9-b0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) изучит сообщения о пытках членов запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в ХМАО. По итогам проверки СПЧ подготовит доклад и представит главе государства.

Я далёк от того, чтобы заранее соглашаться с любой из сторон этой истории, но что совершенно очевидно, что пытки абсолютно недопустимы, а сообщения о пытках должны быть проверены максимально полно, всесторонне и исчерпывающе. Мы не можем допустить, чтобы подобное зло существовало на нашей земле, — заявил глава СПЧ Михаил Федотов, чьи слова приводятся на сайте Совета .

Член СПЧ Евгений Мысловский отправится в Сургут, чтобы на месте с представителями местных прокуратуры и СУ СК ознакомиться со всеми материалами проверки, начатой по сообщениям о пытках.

Я абсолютно уверен в том, что Мысловский сможет представить совету убедительные аргументы для доклада главе государства. Мы знаем, что президент очень негативно относится к фактам применения пыток, — добавил Михаил Федотов.

Как писал News.ru, ранее член СПЧ Андрей Бабушкин посетил изолятор временного содержания в Сургуте, в котором содержатся задержанные адепты религиозной организации. По его словам, от находящихся там граждан поступили жалобы на пытки, масштабы и безнаказанность которых шокировали его.

До этого следователи ХМАО начали проверку в связи с публикациями о пытках задержанных в Сургуте «Свидетелей Иеговы».