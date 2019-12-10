Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что наказания участникам несогласованных акций в Москве должны быть соразмерны деяниям.
Несогласованное шествие 27 июля в Москве привело к массовым беспорядкам. Совет внимательно следит за ходом этого дела, но исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному, — цитирует Фадеева «Интерфакс».
По его словам, бумажный стаканчик, брошенный в сторону сотрудников полиции, не должен приводить к тюремному сроку.
Как ранее писал NEWS.ru, Валерий Фадеев накануне заседания СПЧ 10 декабря заявил, что в 2020 году было бы правильно провести амнистию, приуроченную ко Дню Победы.
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