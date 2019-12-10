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Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдёт в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Его совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом журналистам рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он уточнил, что отпевание начнётся в 11:00. Слова Владимира Легойды передаёт «Интерфакс». Ранее патриарх Кирилл отреагировал на новость о смерти Лужкова. Глава РПЦ заявил, что особое место в списке заслуг...