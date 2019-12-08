Горный массив в Гунибском районе Дагестана, угрожавший автодороге Гуниб — Хиндах — Хоточ, взорвали спасатели совместно с работниками Дагавтодора. Об этом сообщает МЧС.
Работы были произведены, чтобы исключить опасность камнепада. Жертв и пострадавших нет,
В настоящее время восстанавливается энергоснабжение в населённых пунктах Хоточ и Хиндах.
Как писал NEWS.ru, ранее жители Гунибского района Дагестана раскритиковали власти из-за отсутствия работ по ликвидации последствий камнепада, повредившего дорогу. ЧП произошло в ночь с 5 на 6 декабря, после чего заблокированными оказались населённые пункты Нижний Кегер, Хиндах и Хоточ, где проживают более трёх тысяч человек.
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