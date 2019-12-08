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Акция «Бездомный полк ФСИН» является провокационной и не отражает положения дел с обеспечением жильём сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Организатор данного мероприятия пенсионерка УФСИН России по Московской области Евгения Мальцева уже получила единовременную социальную выплату от ФСИН России, но выделенные в соответствии с действующим законодательством средства ей показались недостаточными,...