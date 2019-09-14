https://static.news.ru/photo/d0838fda-d68e-11e9-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arkady Svema/Russian Look

Спасатели дали советы, как в чрезвычайной ситуации связаться с ними даже без SIM-карты или с нулевым балансом.

При попадании в экстремальную ситуацию рекомендовано отключить мобильный интернет и поставить яркость экрана на минимум, а также закрыть все приложения, работающие в фоне. Если не удаётся дозвониться из-за перегрузки сети, спасатели советуют подождать некоторое время, чтобы не увеличивать нагрузку на мобильные сети, передаёт РИА Новости .

А в случае отсутствия денег на счету или даже SIM-карты, абоненту доступны звонки на номера 101 и 112, таким образом можно вызвать помощь.

Как писал News.ru ранее, первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян не исключил, что в будущем женщины смогут работать пожарными наравне с мужчинами. По его словам, он всё ещё против того, чтобы девушки работали в пожарных дежурных караулах, но «всё идёт к этому».