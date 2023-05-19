Спасатели нашли тело утонувшего в марте музыканта В Костромской области спасатели нашли тело утонувшего в марте музыканта Ухтомского

Фото: СУ СК России по Ярославской области

В Костромской области обнаружили тело музыканта и друга основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова Аристарха Ухтомского, утонувшего в Волге в Ярославской области в марте. Личность погибшего была установлена в ходе процедуры опознания, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.

17 мая текущего года в следственные органы СК России по Костромской области поступило сообщение об обнаружении неустановленного мужчины в акватории реки Волги на территории Костромского района Костромской области, — говорится в сообщении.

Ухтомский числился пропавшим без вести. Поиски Романа Свиргунова, младшего брата основателя группы Cream Soda, продолжаются.

20 марта в Ярославской области под лед провалился лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, вместе с ним погибли еще два человека. В день трагедии музыкант с друзьями отмечал день рождения в селе Диево-Городище. На лед вышли десять человек, пятеро из них провалились под воду.

Тело Свиргунова в ходе поисково-спасательных работ обнаружили в тот же день, опознание прошло 21 марта. Родные и близкие основателя группы подтвердили, что музыкант и его друг Георгий Киселев, погибли, провалившись под лед.