Родные провалившегося под лед основателя Cream Soda опознали его тело Родные провалившегося под лед основателя Cream Soda Свиргунова опознали его тело

Фото: youtube.com

Дмитрий Свиргунов

Родные и близкие основателя группы Cream Soda Димы Новы (Свиргунова) опознали его тело, сообщили партнеры артиста по сцене в Telegram. Они подтвердили, что Дмитрий и его друг, Георгий Киселев, погибли, провалившись под лед.

Сегодня в 09:00 состоялось официальное опознание. Димы и Гоши больше нет, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что основатель российской группы Cream Soda пропал в Ярославской области, провалившись под лед. Вместе с ним пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, а также их друг, 28-летний Георгий Киселев. Эту информацию подтвердили в соцсетях музыканты группы Cream Soda. К поискам пропавших привлекали водолазов.

По информации Telegram-канала Mash, во время прогулки по льду ребята были пьяны. При этом Telegram-канал Baza сообщил, что на лед вышли 12 человек: семь мужчин и пять девушек. У музыкантов была традиция в зимнее время переходить Волгу один или два раза в месяц. Лед треснул под компанией примерно в 350 метрах от берега.