https://static.news.ru/photo/2ebdc39a-2d6f-11ea-b12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн назвал нереализуемым законопроект МЧС, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций по требованию должностных лиц.

Он расценил документ как попытку ведомства «простым способом решить сложнейшую проблему». Обязательная эвакуация без алгоритма и определения пределов принудительного действия может привести к тяжёлым последствиям, пояснил спасатель.

Гофштейн также добавил, что эвакуация нередко затрудняется из-за того, что люди бывают обременены больными и беспомощными родственниками.

Массовая эвакуация — гигантская проблема. Это заведомо невыполнимый нормативный документ, — цитирует эксперта РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, действующее законодательство предусматривает принудительную эвакуацию граждан только в случаях введения режима чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции.