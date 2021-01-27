Создатели «Спутника V» назвали число привитых россиян

https://static.news.ru/photo/ee4019e4-6148-11eb-949c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ, кандидат биологических наук Дарья Егорова рассказала, сколько россиян привились вакциной «Спутник V».

Она напомнила, что в России уже стартовала массовая вакцинация граждан.

По нашим данным, привиты уже более двух миллионов людей вне клинических испытаний, — сообщила учёный во время онлайн-собрания научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и онкологические заболевания» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН вирусолог Феликс Ершов заявил, что пандемия COVID-19 постепенно подходит к концу. По его словам, уже к лету 2021 года в России могут быть отменены все ограничения, введённые из-за коронавируса.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».