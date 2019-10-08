https://static.news.ru/photo/b66246c0-e9e7-11e9-8614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Санкт-Петербургская студия «Мельница» подала в суд иск на предпринимательницу, которая использовала образ главного героя мультфильма «Лунтик» для организации праздника.

В июле 2018 года аниматоры увидели на сайте московской компании, занимающейся организацией детских праздников, приглашение на мероприятие, на котором малыши могут встретиться со своими любимыми персонажами. В их числе был Лунтик и его друзья.

«Мельница» через суд требует компенсации в размере 10 тысяч рублей, так как считает себя обладателем исключительных авторских прав на сказочного героя, который был использован без разрешения, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Заседание состоится 27 ноября в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

Ранее News.ru писал, что Смольнинский районный суд Петербурга принял решение о вынесении штрафа аниматору, работавшему в городе в костюме мультипликационного персонажа Коня Юлия. По данным арбитража, мужчина возле Дворцовой площади предлагал туристам фотографии. Подсудимый был признан виновным в нарушении авторских прав студии «Мельница». Он должен заплатить 1,5 тысячи рублей. Кроме того, у него будет конфискован костюм, состоящий из головы, туловища и копыт.